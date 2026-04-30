Api geni del calcolo | ecco come sanno gestire lo zero e i numeri

Nuove ricerche condotte dall'Università di Trento e dalla Monash University dimostrano che le api possiedono capacità di calcolo e di gestione dello zero. Gli studi hanno rilevato che queste insetti sono in grado di distinguere numeri e comprendere concetti numerici di base, inclusa la gestione del valore zero. Le esperienze sperimentali sono state condotte in laboratori specializzati e pubblicate su riviste scientifiche del settore.

? Cosa sapere Università di Trento e Monash University confermano capacità numeriche e gestione dello zero nelle api.. Nuovo approccio metodologico basato sulla biologia dell'insetto risolve il dibattito sulla cognizione matematica.. Un nuovo studio coordinato dall’Università di Trento e dalla Monash University conferma oggi che le api mellifere possiedono capacità di elaborazione numerica, superando i dubbi scientifici sulla loro reale comprensione dei numeri. La scoperta, che trova pubblicazione sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ribalta una lunga controversia riguardante l’intelligenza degli Apis mellifera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Api, geni del calcolo: ecco come sanno gestire lo zero e i numeri The Fastest Way to Make Money in 2026 Notizie correlate Il Salento dà i numeri: ventotto geni del calcolo volano alle finali di CesenaticoTrionfo dei licei scientifici di Lecce e di Maglie nella gara mista a squadre: il “De Giorgi” e il “Da Vinci” guidano la spedizione verso la sfida... Calcolo mentale a Lucca: record mondiali e sfide tra geni dei numeriIl Campionato italiano di calcolo mentale 2026 approda a Lucca tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, trasformando la Scuola Imt Alti Studi in un centro... Contenuti di approfondimento Geni del calcolo. All’Imt il campionato con super ospitiVenerdì 10 e sabato 11 aprile la Scuola IMT Alti Studi Lucca ospita il Campionato Italiano di Calcolo Mentale 2026, evento organizzato da Studiogiochi in collaborazione con la Scuola IMT e con la ... lanazione.it Radici quadrate e formule, la sfida in 80 minuti: per i geni della matematica arriva il Campionato italiano del calcolo mentaleUDINE - C'è tempo fino al 30 aprile per aderire al Campionato italiano di calcolo mentale promosso dall'Università di Udine, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, AcegasApsAmga e Mensa Italia. La ... ilgazzettino.it