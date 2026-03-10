Il Salento dà i numeri | ventotto geni del calcolo volano alle finali di Cesenatico

Il Salento si distingue ancora una volta nel campo delle competizioni matematiche, con ventotto studenti provenienti da diverse scuole del territorio che si sono qualificati per le finali nazionali a Cesenatico. Questi giovani talenti sono stati selezionati tra molti, dimostrando abilità nel risolvere problemi complessi e affrontando con determinazione le prove del concorso. La loro preparazione li ha portati a raggiungere un traguardo importante a livello nazionale.

Trionfo dei licei scientifici di Lecce e di Maglie nella gara mista a squadre: il "De Giorgi" e il "Da Vinci" guidano la spedizione verso la sfida nazionale prevista a maggio TRICASE – C'è una forza silenziosa che agita le aule dei licei salentini, fatta di logica ferrea, intuito rapido e una passione per i numeri che profuma di futuro. Lo hanno dimostrato i ventotto studenti della provincia di Lecce che, dopo un'accesa competizione a colpi di equazioni e problemi complessi, si sono guadagnati il pass per le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica 2026. L'appuntamento è fissato a Cesenatico, dal 7 al 10 maggio prossimi, dove il Salento si presenterà con una delegazione agguerrita composta da due squadre miste, una interamente femminile e sette talentuosi individualisti.