A Milano si può scegliere tra 22 locali per un aperitivo all'aperto, che spaziano tra giardini, dehor ricchi di piante e fiori e rooftop con viste panoramiche sulla città. Questi luoghi offrono spazi esterni dove poter gustare un drink in compagnia, approfittando delle belle giornate. La selezione comprende diverse opzioni per soddisfare gusti e preferenze, tutte con spazi aperti dedicati al relax e al piacere di stare all'aperto.

Qui la nostra selezione con gli indirizzi da non perdere, di ogni tipo, stile (e per ogni tasca): nuovi giardini, terrazze con panorama unici, indirizzi «nascosti», locali eleganti dallo stile country chic che ti fanno sentire in campagna a un passo dal centro. Eccoli. Rita's Tiki Room (Navigli) In estate c'è da vivere lo spin off del Rita's Tiki Room perfetto per la stagione estiva: Tiki Summer Garden è il plus aperto tutte le sere dal martedi alla domenica. Il locale ospita in una sala interna in cui protagonista e` il bancone con la sua bottigliera alle spalle, di fronte tavoli alti vista barman mentre in una sala piu` appartata tavoli bassi e poltrone pavoni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aperitivo all'aperto a Milano: i 22 migliori indirizzi in città

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