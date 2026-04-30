Aperitivo al Salotto Zenato con l' oro olimpico Davide Ghiotto

Mercoledì 6 maggio alle 18 si svolgerà un nuovo appuntamento di Salotto Zenato, un evento gratuito aperto a tutti presso la Tenuta S. Durante l'incontro, sarà presente l'olimpionico Davide Ghiotto, che sarà disponibile per un aperitivo e per condividere alcune esperienze. L'iniziativa è organizzata da Nadia Zenato e si svolge in un ambiente aperto al pubblico.