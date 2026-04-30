Aperitivo al Salotto Zenato con l' oro olimpico Davide Ghiotto
Mercoledì 6 maggio alle 18 si svolgerà un nuovo appuntamento di Salotto Zenato, un evento gratuito aperto a tutti presso la Tenuta S. Durante l'incontro, sarà presente l'olimpionico Davide Ghiotto, che sarà disponibile per un aperitivo e per condividere alcune esperienze. L'iniziativa è organizzata da Nadia Zenato e si svolge in un ambiente aperto al pubblico.
Mercoledì 6 maggio alle ore 18, torna Salotto Zenato, gli incontri gratuiti e aperti al pubblico ospitati da Nadia Zenato presso la Tenuta S. Cristina di Zenato Winery a Peschiera del Garda. Il primo appuntamento del 2026 si apre con il pattinatore di velocità su ghiaccio Davide Ghiotto, medaglia.🔗 Leggi su Veronasera.it
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