Davide Ghiotto si scioglie ed è fuori dal podio nei 10000 metri Oro al fenomeno Jilek

Davide Ghiotto ha perso il podio nei 10.000 metri a causa di un’andatura troppo lenta nella seconda parte della gara. La sua prestazione si è fatta insostenibile quando il ritmo si è fermato, permettendo a Jilek di sorprendere tutti e conquistare l’oro. La serata olimpica a Milano ha visto anche l’addio di Martina Sáblíková, che ha lasciato il suo posto tra le leggende dello sci di lunga distanza, mentre un giovane di soli 19 anni ha mostrato di poter puntare in alto in futuro.

La Cechia ha salutato una leggenda come Martina Sáblíková nella serata del secondo oro olimpico di Francesca Lollobrigida ai Giochi Invernali di Milano, ma al tempo stesso ha accolto un 19enne rampante che potrebbe rivelarsi un fenomeno generazionale. Il riferimento è a Metod?j Jílek, classe 2006, che si è laureato campione nei 10.000 metri al Milano Speed Skating Stadium. Una prestazione eccezionale quella del ceco che, dopo la delusione per l'argento olimpico nei 5.000 metri, si è preso la rivincita trionfando con il crono di 12'33?43, precedendo il polacco Vladimir Semirunniy (12'39?08) e l'olandese Jorrit Bergsma (12'40?48).