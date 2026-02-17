Davide Ghiotto Andrea Giovannini e Michele Malfatti da Nordest all' oro olimpico nel pattinaggio di velocità Show in finale contro gli Usa 20 anni dopo Torino

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l’oro olimpico nel team pursuit di pattinaggio di velocità, vincendo contro gli Stati Uniti a Rho Fiera. La loro vittoria porta l’Italia sul podio dopo due decenni, precisamente dalla vittoria di Torino 2006. La squadra azzurra ha mantenuto alta la concentrazione durante la finale, dimostrando velocità e coordinazione eccezionali sul ghiaccio.

L'Italia trionfa nella team pursuit di speed skating. Capolavoro azzurro a Rho Fiera, dove gli azzurri battono gli Stati Uniti trionfano a vent'anni di distanza dal titolo olimpico di Torino 2006. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, tutti e tre over 30, fanno impazzire il pubblico milanese e i tifosi a casa al termine di una finale giocata a ritmi infernali e in cui gli azzurri partono più forte, poi subiscono la rimonta degli Usa, infine negli ultimi due giri fanno vedere di che pasta sono fatti. Straordinario Ghiotto, che prende più volte la testa a guidare il terzetto e trascina i compagni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

