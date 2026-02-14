San Valentino glam con lo show dedicato al K-pop della drag queen Lola Star

Lola Star, la drag queen famosa per il suo stile glamour, porta energia al Savage di Rimini per San Valentino. La serata nasce dall’idea di offrire un’esperienza diversa, mescolando musica e spettacolo. Lola presenterà alcuni brani in anteprima dal suo nuovo show dedicato al K-pop, attirando un pubblico curioso e appassionato. La serata promette di essere un mix di luci e ritmo, con un’attenzione particolare alla scena musicale coreana e alle sue influenze.

Sarà un San Valentino speciale quello del Savage di Rimini. Protagonista della serata al caffè bistrot di Miramare, la drag queen Lola Star, alter ego del trasformista Francesco Gibilaro, che presenterà in anteprima alcuni brani del nuovo spettacolo-tormentone della prossima estate: il tributo al film KPop Demon Hunters, candidato all’Oscar per la miglior canzone originale Golden, che sarà uno dei cavalli di battaglia della nuova performance, pronta a diventare “una vera e propria opera drag”. Informazioni e prenotazioni: per tutti gli innamorati (ma non solo) che vorranno assistere allo spettacolo di Lola Star è possibile chiamare il 380 7808952.🔗 Leggi su Riminitoday.it Demon Hunters and Soda Pop: il tribute show dedicato alla k-pop music Lo show “Demon hunters and Soda Pop” torna a Palermo: l’universo K-pop sbarca al Velodromo Lo spettacolo “Demon Hunters and Soda Pop” torna a Palermo, portando l’universo K-pop nel Velodromo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lo stile di Pretty Woman resiste al tempo. San Valentino diventa una festa di puro glam; Tha Shape of Love: per San Valentino TEZENIS gioca con i contrasti e interpreta l’amore; Le sagre di gusto da non perdere nel weekend di San Valentino; DEBUTE lancia una capsule di San Valentino che celebra il mini abito. San Valentino al Giuditta Pasta, in scena l’amore esplosivo e ironico con Sì l’ammore noSARONNO - Quest’anno il Teatro Giuditta Pasta celebra San Valentino con un doppio appuntamento che promette di sorprendere, divertire e far riflettere. ilsaronno.it San Valentino al Giuditta Pasta: Ring of Love, un viaggio nel glam rockSARONNO - Quest’anno il Teatro Giuditta Pasta celebra San Valentino con un doppio appuntamento che promette di sorprendere, divertire e far riflettere. ilsaronno.it SAN VALENTINO LAST MINUTE: HAI IL CODICE SCONTO , RISPARMIA ORA! Non hai ancora un regalo Abbiamo riservato una promozione speciale per chi prenota con noi OFFERTA sconto del 25% Prenota ora e paga COME FARE: Scrivici q facebook