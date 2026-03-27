McLaren rivelazione del venerdì a Suzuka passo indietro Ferrari Sfida ravvicinata Antonelli-Russell

Nel primo giorno di prove libere a Suzuka, la squadra McLaren ha registrato il miglior tempo, posizionandosi davanti a tutte le altre. Ferrari ha invece mostrato un passo indietro rispetto alle aspettative. Tra i piloti, si sono distinti Antonelli e Russell in una sfida ravvicinata, mentre le squadre del middle field hanno confermato alcune variazioni rispetto alle qualifiche precedenti.

Il weekend di Suzuka si è aperto con una prima giornata di prove libere decisamente interessante, che ha dato alcune conferme ma anche qualche sorpresa sia tra i top team che all’interno del midfield. I curvoni veloci e gli allunghi della meravigliosa pista giapponese hanno esaltato almeno sul giro secco la McLaren di un redivivo Oscar Piastri, che si è inserito addirittura davanti alle Mercedes nella simulazione di qualifica con gomme soft effettuata durante la FP2. Il team di Woking ha fornito sicuramente dei segnali incoraggianti dopo la pessima figura di Shanghai (con il doppio ritiro per problemi tecnici prima del via del Gran Premio),... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - McLaren rivelazione del venerdì a Suzuka, passo indietro Ferrari. Sfida ravvicinata Antonelli-Russell Articoli correlati Leggi anche: Russell e Antonelli dettano il passo nella FP1 di Suzuka. Cresce la McLaren, Ferrari bene sul passo gara F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltàSi chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa... Altri aggiornamenti su McLaren rivelazione del venerdì a... Temi più discussi: Mario Andretti esorta Toto Wolff a scegliere tra George Russell e Kimi Antonelli per il titolo.; George Russell ha avvertito di distruggere Kimi Antonelli: la intensa battaglia per la supremazia in F1.; George Russell affronta una minaccia senza precedenti per il titolo mentre Kimi Antonelli sale nella battaglia per il campionato di F1. GP Giappone 2026, Antonelli appena dietro Russell nelle FP1. Ferrari insegue anche la McLarenTutto come previsto. Il duo composto da George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del ... oasport.it F1 GP Giappone | Mercedes, Antonelli: La mia vita è stravolta, ma devo restare concentratoLa Formula 1 approda sul leggendario circuito di Suzuka per il terzo appuntamento stagionale, portando con sé un carico di ... msn.com #f1granpremio #gpgiappone Oscar Piastri chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere a Suzuka, seguito da Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton lottano con la SF-26; decimo Verstappen: i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno… x.com F1 - FP2 A TINTE PAPAYA: PIASTRI IL PIÙ VELOCE, SEGUONO ANTONELLI E RUSSELL #MemasGP #JapaneseGP #F1 - facebook.com facebook