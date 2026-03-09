Nella prima gara della stagione, Mercedes e Ferrari si sono confermate come le squadre più competitive, con i piloti principali pronti a sfidarsi. Le sfide tra Russell e Antonelli per la McLaren, così come tra Leclerc e Hamilton per la Ferrari, stanno già attirando l’attenzione. La mancanza di un chiaro ordine di squadra e l’ambizione di tutti e quattro i piloti potrebbero portare a confronti tesi nelle prossime gare.

"Un feeling incredibile": con queste parole un raggiante George Russell è sceso dalla Mercedes W17 ad Albert Park, il sorriso di chi sa di aver appena scritto la prima pagina di un'era nuova. Si è girato, ha parlato con i meccanici, ha abbracciato Toto Wolff. Ha incrociato Kimi Antonelli, giunto secondo a meno di tre secondi, e niente. Non un cenno, non una pacca sulla spalla. Dettagli. Forse. O forse i primi segnali di una tensione destinata a crescere? Dietro alle Frecce d’argento le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco è stato per un tratto di gara in lotta per la prima posizione. Poi nel finale ha visto il compagno di squadra avvicinarsi sempre di più, per nulla rassegnato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell-Antonelli e Leclerc-Hamilton: le sfide interne in McLaren e Ferrari fanno già scintille

