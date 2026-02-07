Al comitato di quartiere non basta | C’è paura raccolte 300 firme

La situazione nel quartiere Stazione Carnate rimane tesa. Il comitato di quartiere ha raccolto 300 firme per chiedere più sicurezza, perché secondo loro il problema è serio e non si risolve con poco. A fine dicembre, avevano già scritto alla Prefettura, chiedendo un presidio più forte, ma la paura tra i residenti cresce ancora.

"Per noi la situazione è insostenibile". A fine dicembre il "Comitato quartiere stazione Carnate sicurezza e legalità" aveva inviato a propria volta una missiva alla Prefettura chiedendo "ancora più presidio perché il problema è strutturale". Qualche giorno fa un incontro a Monza con la consegna di 300 firme a corredo della causa, dopo una raccolta on-line. Prima, ci sono stati diversi appuntamenti con il Comune. Da un paio di mesi sono cominciate anche le 'Passeggiate serali' per riappropriarsi della zona: fra le tappe, i binari. "Ma il timore nelle nostre case è palpabile – racconta il vicepresidente Luciano Sala –.

