La lotta per i diritti negli stadi sta guadagnando attenzione, con oltre 1.300 firme raccolte finora. La voce dei tifosi si sta facendo sentire, e sabato scorso, durante la partita casalinga, sono state presentate le prime adesioni ufficiali. La mobilitazione continua con l’obiettivo di sensibilizzare le autorità e le società sportive sulle questioni sollevate.

La voce dei tifosi si sta facendo sentire. Sabato scorso, in occasione della gara interna del Cavalluccio contro il Frosinone (2-2), il popolo bianconero si è compattato a favore di una causa comune, quella legata al perorare le richieste avanzate dalla galassia di tifosi trasversalmente sparsi in tutta Italia: nell’arco di una sola giornata infatti nell’area dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi sono state raccolte circa 1.300 firme a favore della petizione lanciata a livello nazionale da numerosi gruppi ultras e alla quale si sono aggiunte anche altre realtà del tifo organizzato, come per esempio quella del Centro Coordinamento del Cesena, che sta collaborando fattivamente alla buona riuscita dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta per i diritti negli stadi. Raccolte già 1.300 firme

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