ANPIT | Elisabetta Raione vince la borsa di studio CambiaMenti 2026

Elisabetta Raione ha vinto la borsa di studio CambiaMenti 2026 assegnata dalla regione Calabria. La premiazione si è svolta a Catanzaro, dove è stata consegnata ufficialmente a Raione. La borsa di studio è stata assegnata in un evento pubblico alla presenza di rappresentanti della regione e di altre autorità locali. La vincitrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia dedicata agli studenti meritevoli.

? Cosa sapere Elisabetta Raione vince la borsa di studio regionale ANPIT Calabria CambiaMenti 2026 a Catanzaro.. La studentessa dell'istituto Scalfaro disputerà la fase nazionale a Taormina nel mese di maggio.. La borsa di studio regionale ANPIT Calabria CambiaMenti 2026 è stata assegnata ieri a Elisabetta Raione, studentessa dell’indirizzo informatica presso l’istituto Ercolano Scalfaro di Catanzaro, in occasione di una cerimonia tenutasi nella Sala del Cenacolo. Il riconoscimento, che premia l’autrice del saggio intitolato Prima che il binario sia vuoto, è stato consegnato dal Dott. Francesco Catanese, che ricopre la carica di Presidente di ANPIT Calabria e Vicepresidente Nazionale dell’Associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ANPIT: Elisabetta Raione vince la borsa di studio CambiaMenti 2026 Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Perugia, Ilenia sogna di diventare ingegnere e vince una borsa di studio da 1500 euroTrasformare il dolore per la perdita di un dipendente in qualcosa di positivo per le future generazioni, attraverso un premio in denaro da destinare... Alessia Corni e Giulia Chiminelli si aggiudicano la Borsa di Studio “Donna Ingegno” 2026Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di...