Perugia Ilenia sogna di diventare ingegnere e vince una borsa di studio da 1500 euro

Ilenia sogna di diventare ingegnere e ha vinto una borsa di studio da 1500 euro. La ragazza, studentessa dell’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, ha ottenuto il premio grazie alla sua determinazione e ai risultati scolastici. La vittoria nasce anche dal desiderio di trasformare un dolore, legato alla perdita di un dipendente, in qualcosa di positivo per le nuove generazioni. Ora sogna di proseguire gli studi e di costruirsi un futuro migliore.

Trasformare il dolore per la perdita di un dipendente in qualcosa di positivo per le future generazioni, attraverso un premio in denaro da destinare ad un giovane studente meritevole dell'Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) 'Alessandro Volta' di Perugia. Con questo intento nasce la borsa di studio in memoria di Angelo Sportellini, scomparso a 60 anni poco meno di un anno fa, ex studente del Volta e collaboratore della Trafocoop di Tavernelle di Panicale, azienda che ha donato un assegno di 1.500 euro alla studentessa Ilenia Gervasi, durante un incontro che si è tenuto al planetario 'Danti' giovedì 5 febbraio.

