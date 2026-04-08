Alessia Corni e Giulia Chiminelli si aggiudicano la Borsa di Studio Donna Ingegno 2026

Durante una cerimonia presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in provincia di Modena, sono state assegnate le Borse di Studio “Donna Ingegno” 2026. La seconda edizione del premio ha coinvolto due candidate: una ha ricevuto il riconoscimento per il suo percorso accademico, l’altra per la sua ricerca innovativa. Le vincitrici sono state annunciate durante l’evento, alla presenza di rappresentanti dell’ordine e di altre figure istituzionali.

Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio "Donna Ingegno". L’iniziativa, istituita per sostenere le giovani donne che intraprendono la carriera ingegneristica, consiste in un premio di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Borse di studio ’Donne Ingegno’, oggi la consegnaL’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena ha organizzato per oggi la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio... Leggi anche: Area ex Corni, allo studio nuovi alloggi al posto degli spazi commerciali inizialmente previsti