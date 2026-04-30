Annichilita la perizia sui Trevallion Nessuna diagnosi soltanto ipotesi

Una perizia sui Trevallion è stata bocciata con l’affermazione che non fornisce diagnosi certe, ma solo ipotesi. Il consulente incaricato ha commentato che, sebbene i dati siano utili, il metodo utilizzato limita le possibilità di considerarla come prova concreta. La valutazione ha smontato il lavoro svolto dalla collega, evidenziando alcune carenze metodologiche nella ricostruzione.

Il consulente Tonino Cantelmi smonta il lavoro di Simona Ceccoli: «Dati utili ma forza probatoria limitata per carenze di metodo. Non emergono patologie psichiatriche evidenti. Essere rigidi non inficia la capacità genitoriale». «La relazione psicodiagnostica non documenta patologie psichiatriche clinicamente evidenti né compromissioni cognitive o ideative tali da incidere automaticamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale». La perizia dei consulenti della famiglia Trevallion stronca la relazione della psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della vicenda che riguarda la famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Annichilita la perizia sui Trevallion. «Nessuna diagnosi, soltanto ipotesi» Notizie correlate Garlasco, depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi, ipotesi ritrovamento cartella "militare", si va verso fine indaginiNell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la perizia effettuata dal professor Paolo Dal Checco potrebbe essere l'ultimo elemento... “È soltanto una puntura d’insetto”. Invece la diagnosi è spaventosa: dramma in Italia, da brividiLa vicenda riguarda Enrico Facchinelli, operaio di 52 anni residente a Lavis, in provincia di Trento.