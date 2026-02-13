È soltanto una puntura d’insetto Invece la diagnosi è spaventosa | dramma in Italia da brividi

Enrico Facchinelli, operaio di 52 anni di Lavis, si sente tranquillo dopo una puntura d’insetto. Ma la diagnosi rivela un quadro spaventoso. La sua salute si è improvvisamente complicata, lasciando tutti sgomenti. La scoperta di un’infezione grave, nascosta dietro un semplice fastidio, ha scosso la comunità trentina.

La vicenda riguarda Enrico Facchinelli, operaio di 52 anni residente a Lavis, in provincia di Trento. Secondo quanto ricostruito, tre anni fa un dolore improvviso accompagnato da gonfiore alla caviglia lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, dove si era recato per ottenere un accertamento e una diagnosi. In quella circostanza, la caviglia violacea e dolorante sarebbe stata valutata come conseguenza di una puntura d'insetto. L'uomo è rientrato a casa e, nei mesi successivi, avrebbe continuato a convivere con il dolore, proseguendo l'attività in cantiere e la vita familiare.

Trento, Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, ha perso l’uso di parte delle gambe dopo aver ricevuto un vaccino che lui stesso considera errato, scambiato per una puntura d’insetto.

Trento, scambiano un tumore per una puntura d’insetto: operaio rimasto invalido chiede risarcimento all’azienda sanitariaLa storia di Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, in provincia di Trento, è una vicenda che intreccia dolore, negligenza presunta e la battaglia per ... thesocialpost.it

