Avevo 16 anni lui quasi 70 | abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento Eucaristico
Un'ex componente del Movimento Eucaristico Giovanile ha raccontato di aver subito abusi fisici e psicologici da parte del fondatore e leader del movimento mentre era ancora minorenne. L'indagine riguarda più di venti ragazze che hanno accusato lo stesso uomo di comportamenti inappropriati. La donna ha deciso di rompere il silenzio e di condividere la propria testimonianza, descrivendo un rapporto di lungo periodo che si sarebbe protratto per anni.
Annalisa Corrado rompe un silenzio e racconta per la prima volta l'esperienza di abuso fisico e psicologico che ha subito all'interno del Movimento Eucaristico Giovanile, per anni, quando ancora era minorenne, da parte dell'allora fondatore, leader e padre spirituale Sauro De Luca.🔗 Leggi su Fanpage.it
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