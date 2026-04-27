Avevo 16 anni lui quasi 70 | abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento Eucaristico

Un'ex componente del Movimento Eucaristico Giovanile ha raccontato di aver subito abusi fisici e psicologici da parte del fondatore e leader del movimento mentre era ancora minorenne. L'indagine riguarda più di venti ragazze che hanno accusato lo stesso uomo di comportamenti inappropriati. La donna ha deciso di rompere il silenzio e di condividere la propria testimonianza, descrivendo un rapporto di lungo periodo che si sarebbe protratto per anni.