Prima data sold out musica anhe il 25 aprile | Gigi D' Alessio in programma al Palarescifina

Gigi D'Alessio torna a esibirsi al Palarescifina con la sua tournée “Gigi Palasport”. Dopo il primo concerto, già tutto esaurito, l’artista ha annunciato un’altra data il 25 aprile, che anche questa volta ha registrato il sold out. La serie di spettacoli nei palazzetti continua a raccogliere grandi numeri di biglietti venduti, portando il cantante in un viaggio musicale con il pubblico che canta insieme le sue canzoni più note.

Prosegue con una serie di appuntamenti sold out “Gigi Palasport”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio nei palazzetti: un viaggio musicale che porta l’artista dentro l’abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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