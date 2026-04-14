A Messina, il cantante Renato Zero si esibirà al Palarescifina in quattro date tra il 15 e il 19 aprile nell’ambito del tour L’ORAZERO IN TOUR 2026. Per gestire l’afflusso di pubblico, l’azienda di trasporto pubblico locale ha predisposto un piano di mobilità speciale, coordinato con le autorità competenti, che prevede servizi di bus dedicati ai concerti.

Le date del tour L’ORAZERO IN TOUR 2026 porteranno Renato Zero al Palarescifina di Messina nelle giornate del 15, 16, 18 e 19 aprile, con un piano di mobilità speciale coordinato da Atm Spa per gestire l’afflusso dei fan. Per garantire la fluidità dei movimenti verso il palazzetto, l’azienda di trasporti ha predisposto bus navetta che opereranno tra lo Zir e via A. Celi (precedentemente nota come Strada Statale 114), stabilendo i punti di sosta presso il bivio vicino alla struttura che ospiterà i concerti. Logistica e modalità di accesso ai servizi di trasporto. Il dispositivo di trasporto pubblico è stato strutturato per coprire l’intero arco temporale degli eventi musicali, iniziando l’attività alle ore 18:00 e proseguendo fino all’inizio delle esibizioni di Renato Zero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renato Zero a Messina: ecco il piano bus per i concerti al Palarescifina

Concerto Renato Zero, attivato il servizio di bus navette per raggiungere il PalarescifinaRenato Zero è pronto a sbarcare in riva allo Stretto con quattro date del suo concerto "L’ora zero in tour 2026”.

Tre concerti sold out e il quarto con pochi biglietti disponibili, torna a Messina Renato Zero: l'artista contestatore del PonteLe prime tre serate sold out già da tempo, ci sono ancora biglietti disponibili e in posizioni poco centrali per domenica 19 aprile.