Angela da Bologna alla Flotilla su una nave intercettata Lo Giudice | Vicini alla famiglia

Un’attivista di Bologna è tra le persone a bordo della Flotilla intercettata ieri a circa settanta miglia da Creta. La nave è stata fermata dalle autorità marittime e sono in corso verifiche sul suo intervento. Il giudice ha dichiarato di essere vicino alla famiglia dell’attivista. La flotta aveva navigato in quella zona senza autorizzazioni ufficiali prima dell’intervento delle forze di sicurezza.

Bologna, 30 aprile 2026 – C’è anche Angela, attivista bolognese dei Municipi sociali, a bordo della Flotilla fermata ieri, mercoledì 29 aprile, a circa settanta miglia da Creta. L’ultimo suo video apparso su Instagram nella pagina di ‘yabasta.bologna’ appena 36 ore fa. “Sono partita da Bologna il 14 di aprile – spiega nel video- per arrivare in Sicilia e fare insieme a tutti gli altri equipaggi training di mare e di terra per prendere parte della seconda missione della Global Sumud Flotilla. Quello che vedete – spiega ancora in navigazione - è il mar Mediterraneo, spazio politico conteso. La missione a cui stiamo prendendo parte della Sumud Flotilla esprime chiaramente la differenza tra il mondo che ci impongono e quello che rivendichiamo, e dimostra che possiamo farlo, e rifarlo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angela, da Bologna alla Flotilla su una nave intercettata. Lo Giudice: “Vicini alla famiglia” Notizie correlate Leggi anche: Ancora un attentato alla giudice antimafia leccese: bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni Leggi anche: Ancora un attentato fallito alla giudice antimafia leccese: bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Una bolognese sulla Flotilla sequestrata, persi i contatti con lei. Stasera presidio al Nettuno; Dal 16 giugno, con 20 live, a Bologna torna Sequoie Music park; Piattaforma Angela Angelina, il sindaco: Troppo vicina alla costa, va chiusa. Angela, da Bologna alla Flotilla su una nave intercettata. Lo Giudice: Vicini alla famigliaIl capo di Gabinetto del Comune di Bologna: Auspico che sia rilasciata al più presto, insieme alle altre attiviste e attivisti fermati illegalmente, per poter ritornare in sicurezza ai suoi affetti e ... ilrestodelcarlino.it Il video di Angela, partita da Bologna a bordo della Flottiglia e fermata mercoledì sera a 70 miglia da CretaIl video di Angela, partita da Bologna a bordo della Flottiglia e fermata mercoledì sera a 70 miglia da Creta ... msn.com Fattoria Capre e Cavoli. DSADS · Clouds of Emotions. Angela è una pecora del Camerun, con noi da circa un anno, salvata da una situazione difficile. Nonostante il tanto tempo trascorso in Fattoria e l'esempio di altre pecore e capre, è rimasta diffidente e non - facebook.com facebook