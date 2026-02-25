Ancora un attentato alla giudice antimafia leccese | bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni

Le intimidazioni sono pesanti da anni. Stavolta si prospetta un vero e proprio attentato. Comunque fallito. Era destinato alla giudice antimafia Maria Francesca Mariano. Era un ordigno, intercettato dalla scorta della magistrata leccese in prima fila nel contrasto alla sacra corona unita. L'articolo Ancora un attentato alla giudice antimafia leccese: bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni proviene da Noi Notizie..