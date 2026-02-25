Ancora un attentato fallito alla giudice antimafia leccese | bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni

Un attentato fallito alla giudice antimafia di Lecco, Maria Francesca Mariano, si è evitato grazie all’intervento della scorta. La bomba, intercettata prima di esplodere, era stata pianificata da mesi. La minaccia arriva in un momento di crescente tensione tra le forze dell’ordine e le organizzazioni criminali. La scoperta ha messo in allerta le autorità locali, che intensificano i controlli nelle zone vicine alla giudice. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Le intimidazioni sono pesanti da anni. Stavolta si prospetta un vero e proprio attentato fallito. Era destinato alla giudice antimafia Maria Francesca Mariano. Era un ordigno, intercettato dalla scorta della magistrata leccese in prima fila nel contrasto alla sacra corona unita. L'articolo Ancora un attentato fallito alla giudice antimafia leccese: bomba intercettata dalla scorta Maria Francesca Mariano nel mirino da anni proviene da Noi Notizie..