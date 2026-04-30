Un anestesista si prepara a partire con la Flotilla, senza rivelare la destinazione precisa. In un breve messaggio, ha dichiarato di voler aiutare e di non poter restare inattivo. La partenza è prevista tra pochi giorni, ma al momento non ci sono dettagli sul luogo da cui partirà. La sua volontà di partecipare si manifesta attraverso questa comunicazione, senza ulteriori indicazioni sui motivi o le modalità dell’intervento.

Siena, 30 aprile 2026 – “Tra pochi giorni andrò in missione con la Flotilla. Non posso dire da dove partiremo”. Il dottor Alfonso Coletta, anestesista in pensione classe ’48, si prepara ad affrontare questo lungo viaggio. “Non so nemmeno esattamente quando si partirà, ma sono pronto”. Perché ha deciso di andare, cosa si aspetta? “Vorrei portare aiuti umanitari e assistenza medica. Io sono sempre stato pro Palestina e chi pensa che tutto sia iniziato il 7 ottobre 2023 sbaglia. Chi non fa qualcosa per aiutare è complice e io non voglio essere complice della morte di tanta gente, di tanti bambini”. Non è la prima missione umanitaria alla quale partecipa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anestesista in partenza con la Flotilla: “Voglio aiutare, non posso stare fermo”

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