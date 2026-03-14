Storia a lieto fine Elena si era allontanata volontariamente con un uomo Voglio stare con lui

Elena Rebeca Burcioiu, accompagnata da un connazionale, ha fermato un veicolo della polizia di Stato durante un controllo a Firenze. In quel momento, ha dichiarato di voler stare con un uomo, spiegando il motivo della sua decisione di allontanarsi. La scena si è svolta senza incidenti, con l’intervento degli agenti che hanno gestito la situazione. La donna non ha opposto resistenza e ha collaborato con le forze dell’ordine.

La giovane donna è stata rintracciata a Firenze. È stata lei a fermare una volante della polizia e a rassicurare gli agenti sulle sue condizioni È stata Elena Rebeca Burcioiu, in quel momento in compagnia di un connazionale, a fermare un equipaggio della polizia di Stato in servizio di controllo del territorio a Firenze. Era in buone condizioni di salute ed è stata portata negli uffici della questura in Via Zara. Era scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Acquisita l’allarmante denuncia presentata da una sua conoscente, la Questura di Foggia aveva avviato le ricerche della 20enne. La sua connazionale aveva riferito che, quella mattina, avevano raggiunto insieme Foggia da Canosa di Puglia, e aveva perso le sue tracce dopo che era salita a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Storia a lieto fine di Elena, si era allontanata volontariamente con un uomo: "Voglio stare con lui" Leggi anche: La fuga dalla strada di Elena, "scomparsa per amore". Perse le tracce a Foggia il 2 marzo, era a Firenze con un giovane: "Voglio stare con lui" Tutto quello che riguarda Storia a lieto fine Elena si era... Temi più discussi: Storia a lieto fine di Elena, si era allontanata volontariamente con un uomo: Voglio stare con lui - FoggiaToday; Quando il drone porta... la vita. La storia a lieto fine del cane Orfeo; Girasole, la storia (a lieto fine) delle operaie che diventarono imprenditrici di se stesse; Storia (non) a lieto fine: a Torino una lettera d'amore arriva nella casella della segreteria universitaria. Storia (non) a lieto fine: a Torino una lettera d'amore arriva nella casella della segreteria universitariaIl Dipartimento di Studi Umanistici riceve una mail insolita ma sceglie la prudenza: la busta non sarà recapitata per evitare attenzioni indesiderate In un'epoca dominata dalla velocità dei messaggi d ... msn.com Storia a lieto fine: neonata prematura sottoposta a intervento delicato al cuorePesa poco più di 600 grammi, eppure ha già affrontato una sfida molto dura. All’ospedale Umberto I di Enna una neonata prematura è stata sottoposta con successo a un intervento di cardiochirurgia pedi ... grandangoloagrigento.it Il 14 marzo 1891 a New Orleans si è consumato uno degli episodi di violenza collettiva più gravi della storia degli Stati Uniti. Undici persone di origine italiana, in gran parte siciliane, sono state uccise da una folla di circa 3000 cittadini che ha fatto irruzione nel facebook Baseball, Italia nella storia: batte 8-6 Portorico e va in semifinale al World Classic x.com