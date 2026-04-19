A Venezia la manifestazione per salutare la nave in partenza con la nuova flotilla

Sabato 18 aprile a Venezia circa un migliaio di persone provenienti da diverse parti del Veneto si sono radunate per salutare la partenza di una nave che farà parte della seconda

Un migliaio di persone, da tutto il Veneto, nel pomeriggio di sabato 18 aprile ha accompagnato la partenza della nave che da Venezia si unirà alla seconda "global sumud flotilla": la missione che tenterà di portare aiuti (e tenere alta l'attenzione mediatica) sulla striscia di Gaza.Dopo un corteo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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