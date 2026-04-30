Anello dal monastero della Badiazza fino a Gesso | escursione sui Peloritani tra storia e tradizione

Domenica 3 maggio si terrà un'escursione organizzata dall’Associazione Pfm lungo un percorso che collega il monastero della Badiazza a Gesso, attraversando i Monti Peloritani. L’itinerario prevede un giro completo intorno alla zona, mettendo in evidenza elementi storici e tradizionali della regione. L’attività è rivolta a chi desidera esplorare il territorio e conoscere meglio le tracce del passato presenti sul sentiero.

Nuova escursione targata l’Associazione Pfm domenica 3 maggio. Itinerario alla scoperta dell'Anello dal monastero della Badiazza fino a Gesso. Programma "Ore 9:00 ritrovo dei partecipanti presso la Chiesa Santa Maria della Valle, meglio nota come Badiazza (verrà inviata posizione). Ore 9:30.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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