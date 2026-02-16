Tra storia e natura | escursione panoramica dal Sasso di Dascio a San Fedelino

L’escursione prende avvio lungo la mulattiera dell’antica Via Regina, tracciato secolare che collegava i territori del Lario con le Alpi. In breve si raggiunge il panoramico Sasso di Dascio, sperone naturale che domina la riserva del Pian di Spagna e offre una prima spettacolare apertura sul paesaggio fluviale e lacustre. Dopo circa seicento metri si incontra un bivio: seguendo la traccia a destra, in leggera discesa, il percorso attraversa due piccole vallate segnate da ripidi pendii, per poi risalire lungo i resti di una vecchia cava. Superata la deviazione per Albonico, una salita dolce conduce al dosso del Brentaletto, punto culminante dell’itinerario.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viaggio sul Piave: lungo il fiume sacro tra storia e natura; Brescia: tra storia, architettura e natura urbana; Il Consiglio comunale dei ragazzi accoglie gli studenti Erasmus con una caccia al tesoro tra storia e natura per scoprire Montemurlo; Sito Istituzionale | Passeggiate romane, una strada segreta al Palatino.

Brescia: tra storia, architettura e natura urbanaBrescia, città lombarda dal ricco patrimonio storico e culturale, è un luogo dove il passato convive armoniosamente con la vita contemporanea. La città è ... villegiardini.it

Tra storia e natura incontaminata: la bellezza senza tempo delle MarcheOltre le più note città-gioiello, la Regione nasconde meraviglie poco conosciute, testimonianze di un ritmo di vita lento ormai sempre più raro ... repubblica.it

Oratori San Fedelino - facebook.com facebook