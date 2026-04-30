È stata resa nota la comunicazione dell’avvocato Cataliotti riguardo a un caso giudiziario che coinvolge Andrea Sempio. A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini hanno subito una svolta significativa, modificando la situazione processuale. La notizia arriva dopo un lungo periodo di attesa e di attento esame degli elementi raccolti nel corso degli anni. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini registrano una svolta che cambia profondamente lo scenario. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con la richiesta di interrogatorio per Andrea Sempio, la Procura di Pavia rivede dinamiche e responsabilità dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Un nuovo capitolo che riapre interrogativi mai sopiti. A fare chiarezza sulla linea difensiva è intervenuto l’avvocato Liborio Cataliotti, legale dell’uomo, durante una recente partecipazione al programma “Diario del giorno”. “Sempio andrà: è una certezza, perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente ad andare contro la legge”, ha dichiarato con fermezza, aggiungendo che insieme al collega, l’avvocato Taccia, sta valutando ogni opzione: “Potrà decidere di rispondere o non rispondere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Sempio, si è appena saputo: è arrivato l’annuncio dell’avvocato Cataliotti

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