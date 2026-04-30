Dopo quasi due decenni, i nomi di Andrea Sempio e Alberto Stasi tornano a essere collegati a un caso di omicidio avvenuto a Garlasco. Due persone molto diverse tra loro, una più riservata e l’altra più determinata, sono state al centro di un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Le loro storie sono ora di nuovo al centro dell’attenzione in relazione a quel delitto ancora irrisolto.

Dopo 18 anni, Stasi e Sempio tornano a riflettersi nello stesso specchio nero: quello del delitto di Garlasco. Da una parte Alberto Stasi, il fidanzato. Dall’altra Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, frequentatore della villetta di via Pascoli. Traiettorie opposte che oggi si guardano da sponde diverse dello stesso abisso: una nasce dentro l’intimità, l’altra viene chiamata a rispondere dalla periferia del legame. In mezzo c’è lei, Chiara Poggi. Uccisa nella propria casa, nel luogo in cui il corpo abbassa le difese, dove si apre la porta e si crede di essere al sicuro. Chi è dunque il suo assassino? A destra, Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio e Alberto Stasi, opposti allo specchio: il nerd introverso e il fidanzato ambizioso. Uno è il ‘mostro perfetto’ di Chiara Poggi

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