Nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, si segnala una novità rilevante. A quasi vent’anni dall’evento, l’avvocato Taccia ha annunciato un nuovo sviluppo nel procedimento. La notizia arriva in un momento di attesa e di attenti approfondimenti. La vicenda, che ha coinvolto molti, si arricchisce di un elemento che potrebbe influenzare le prossime fasi dell’inchiesta.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini registrano una svolta che cambia profondamente lo scenario. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con la richiesta di interrogatorio per Andrea Sempio, la Procura di Pavia rivede dinamiche e responsabilità dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Un nuovo capitolo che riapre interrogativi mai sopiti. La novità più rilevante riguarda proprio il ruolo di Sempio, oggi unico indagato, al posto del condannato definitivo Alberto Stasi. Dopo la richiesta di convocazione fissata per il 6 maggio, torna in primo piano anche la strategia difensiva, con l’intervento della sua legale, Angela Taccia, che segue da vicino gli sviluppi di un’inchiesta che continua a evolversi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Sempio, ancora un colpo di scena: arriva l’annuncio dell’avvocato Taccia

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