Andrea Frinolli | il talento classe 2006 scelto da Daniele Lupo

Andrea Frinolli, nato nel 2006 e originario di Roma, si sta facendo notare nel mondo del beach volley italiano. Dopo aver ottenuto il secondo posto alla Coppa Italia per società con il club diretto da Dionisio Lequaglie, il giovane atleta sta rapidamente avanzando nel circuito nazionale. È stato scelto da Daniele Lupo, campione olimpico, per collaborazioni e progetti legati alla disciplina.

Classe 2006, romano e già protagonista sulla sabbia: Andrea Frinolli è uno dei talenti più interessanti del beach volley italiano Reduce dal secondo posto alla Coppa Italia per società con IBeach, il club guidato da Dionisio Lequaglie, Frinolli sta bruciando le tappe nel circuito nazionale. Un percorso in continua crescita che lo ha portato anche a un’occasione speciale: essere scelto da Daniele Lupo come compagno per il Campionato Italiano di beach volley. In questa intervista Andrea racconta: come è nato il suo amore per il beach volley i primi passi sulla sabbia il lavoro quotidiano per arrivare ad alto livello le sue ambizioni per il futuro Un viaggio dentro la mentalità di un giovane atleta che punta in alto, tra sacrifici, sogni e obiettivi concreti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Frinolli: il talento classe 2006 scelto da Daniele Lupo Andrea Frinolli: il talento classe 2006 scelto da Daniele Lupo Notizie correlate Mouzakitis, chi è il talento greco finito nel mirino della Juventus: numeri, ruolo e caratteristiche del classe 2006Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai... Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006di Paolo MoramarcoCalciomercato Inter, anche per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! I nerazzurri hanno messo nel mirino quel classe 2006 del...