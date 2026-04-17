Un giovane calciatore greco, nato nel 2006, sta attirando l’attenzione della Juventus come possibile nuovo acquisto per la mediana. Con numeri che ne evidenziano il ruolo e le caratteristiche tecniche, il suo nome è finito nel mirino della società torinese. Le sue prestazioni e le qualità dimostrate sul campo hanno portato i dirigenti bianconeri a considerarlo come un potenziale rinforzo per il reparto centrale.

Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì» Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Infortunio Wesley, come sta il difensore della Roma? Ecco le ultimissime verso la sfida contro l’Atalanta Como, Fabregas commenta: «Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mouzakitis, chi è il talento greco finito nel mirino della Juventus: numeri, ruolo e caratteristiche del classe 2006

Notizie correlate

Chi è Mouzakitis, il nuovo nome nel mirino della Juventus. Numeri e caratteristiche tecniche del talento grecodi Angelo CiarlettaChi è Mouzakitis, il nuovo nome nel mirino della Juventus per il calciomercato estivo.

Konstantinos Tzolakis, chi è il portiere greco finito nel mirino della JuventusTonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Juventus, occhi su un talento greco del 2006: Chiellini ha incontrato l'agente alla Continassa; Mouzakitis, il calciomercato Juve si accende: Chiellini con l'agente del Golden Boy. E l'idolo...; Roma senza pace: il rientro di Wesley diventa un caso, nuovo scontro Gasperini-Ranieri; Chi è Mouzakitis, il nuovo nome nel mirino della Juventus. Numeri e caratteristiche tecniche del talento greco.

La Juventus ha già incontrato l’agente: chi è il nuovo Modric che vuole SpallettiLa Juventus ha incontrato l'agente di un centrocampista che sogna di imporsi come il nuovo Modric: può finire alla corte di Spalletti ... cagliarinews24.com

Mouzakitis, si ispira a Modric il talento greco finito nel mirino della JuventusGli osservatori bianconeri tengono d'occhio il classe 2006 greco, pronto al grande salto ... msn.com

Se la #Juve dovesse andare davvero su #Mouzakitis, con Spalletti può diventare quello che è stato Lobotka nel suo Napoli. O Brozovic nella sua Inter x.com

Juventus su Mouzakitis: il nuovo talento che ha conquistato la Grecia Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento facebook