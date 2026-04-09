L'Inter sta valutando un acquisto per la squadra Under 23, con l’obiettivo di rafforzare il reparto portieri. Si tratta di un giovane talento nato nel 2006 e attualmente in forza al Monaco. La trattativa sembra avere buone possibilità di andare avanti, anche se non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi. La società nerazzurra monitora attentamente la situazione del giocatore.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, anche per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! I nerazzurri hanno messo nel mirino quel classe 2006 del Monaco. Con l’apertura del calciomercato alle porte l’Inter sta già iniziando a considerare quelle che sono le diverse opportunità per rinforzare la rosa per il futuro. Oltre agli obiettivi per la prima squadra, i dirigenti nerazzurri stanno puntando sul vivaio, con l’intenzione di scoprire giovani promettenti da svezzare e far crescere, per poi inserirli in prima squadra, tra cui il portiere. Tra i vari nomi emersi, spunta quello di Yanis Benchaouch, portiere classe 2006 in forza al Monaco. Il giovane estremo difensore marocchino ha fatto parlare di sé dopo aver vinto la Coppa del Mondo U20 con la sua nazionale, una vittoria che lo ha messo sotto i riflettori dei principali club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006

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