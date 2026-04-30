In Brianza, la proposta di intitolare una strada a Norma Cossetto ha suscitato reazioni contrastanti. La maggioranza di centrosinistra ha deciso di opporsi, mentre alcuni cittadini e gruppi chiedono di ricordare la medaglietta partigiana con un atto pubblico. La discussione sulla proposta ha diviso opinioni e generato commenti sui social, portando alla ribalta una questione che coinvolge la memoria storica e il rispetto delle sensibilità locali.

Sta facendo discutere la decisione della maggioranza di centrosinistra di Cavenago Brianza, in provincia di Monza e della Brianza, che il 9 aprile in consiglio comunale ha negato l’intitolazione di una via a Norma Cossetto, l’ormai nota ragazza che nel 1943 venne violentata e uccisa dai partigiani jugoslavi, durante le violenze che sul confine orientale portarono alla tragedia delle foibe. La sinistra dice no a una via per Norma Cossetto. Il circolo di Fratelli d’Italia però non ci sta e, a un mese dal rifiuto, scenderà in piazza il 9 maggio, per informare la cittadinanza riguardo la vicenda. «Mai avremmo pensato – spiegano i membri del circolo in un comunicato – che si potesse bocciare una mozione su una persona uccisa in questo modo vile orrendo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora odio contro Norma Cossetto: in Brianza la sinistra dice no all’intitolazione di una strada

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