Carrara intitolazione a Norma Cossetto al centro di polemiche | tra memoria Resistenza e revisionismo storico

Carrara si trova al centro di una lite accesa dopo la decisione di dedicare un parco pubblico a Norma Cossetto. La scelta ha diviso l’opinione pubblica, tra chi difende la memoria delle vittime e chi punta il dito contro quella che considera una riabilitazione storica. Le polemiche si fanno sentire, con manifestazioni e richieste di revoca che si susseguono in città.

Carrara Divisa per la Memoria: L’Intitolazione di un Parco a Norma Cossetto Accende le Polemiche. Carrara è al centro di un acceso dibattito storico e politico dopo la decisione dell’amministrazione comunale di intitolare un parco pubblico a Norma Cossetto, figura controversa legata al regime fascista. La scelta, avvenuta il 10 febbraio 2026 in occasione del Giorno del Ricordo, ha suscitato la forte reazione di Rifondazione Comunista Carrara, che denuncia una “vergognosa rivisitazione storica” e un tentativo di riabilitare il fascismo. Un Gesto Controverso nel Giorno del Ricordo. L’intitolazione del parco, situato nella pineta antistante la scuola Paradiso a Marina di Carrara, ha immediatamente sollevato un’ondata di critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Norma Cossetto Intitolazione a Norma Cossetto di un parco pubblico ad Ancona, L'ANPPIA: "Revisionismo storico inaccettabile" La Commissione Toponomastica di Ancona ha approvato l’intitolazione di un parco pubblico a Norma Cossetto, vittima delle violenze dell’8 settembre 1943. Lonate Pozzolo: Giorno del Ricordo tra memoria, intitolazione a Norma Cossetto e polemiche politiche sulla “destra”. #Lonate-Pozzolo- Norma-Cossetto || Durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo a Lonate Pozzolo, si sono accese discussioni sulla decisione di intitolare una via a Norma Cossetto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Norma Cossetto Argomenti discussi: Massa e Carrara omaggiano le vittime delle foibe; Il Giorno del ricordo. L’omaggio della provincia alle vittime delle foibe e alle migliaia di profughi. «Giorno del Ricordo a Carrara, parco pubblico intitolato a Norma Cossetto? Pagina vergognosa di rivisitazione storica»«Giorno del Ricordo a Carrara, parco pubblico intitolato a Norma Cossetto? Pagina vergognosa di rivisitazione storica» ... msn.com Al Parlamento europeo di Strasburgo la storia di Norma Cossetto, simbolo immortale della tragedia delle Foibe e dell’Esodo istriano, giuliano e dalmata. Celebrare il Giorno del Ricordo dopo anni di negazionismi, riduzionismi e giustificazionismi rossi significa - facebook.com facebook EVENTO: “NORMA COSSETTO - Proiezione del cortometraggio: “Il dolore e la memoria”” Oggi, 14.30h Parlamento europeo, Strasburgo Intervengono: @AntonellaSberna @FidanzaCarlo @NProcaccini @s_cavedagna @Ale_Ciriani Segui l’evento in dire x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.