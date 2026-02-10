Lonate Pozzolo | Giorno del Ricordo tra memoria intitolazione a Norma Cossetto e polemiche politiche sulla destra

Durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo a Lonate Pozzolo, si sono accese discussioni sulla decisione di intitolare una via a Norma Cossetto. La scelta ha diviso opinioni tra chi la considera un giusto riconoscimento e chi invece la vede come una presa di posizione politica. La cerimonia si è svolta tra momenti di memoria e polemiche, con alcuni presenti che hanno protestato contro la decisione dell’amministrazione comunale.

Lonate Pozzolo, il Giorno del Ricordo tra Memoria e Rivendicazioni Politiche: la Polemica sull'Intitolazione a Norma Cossetto Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, è stata al centro di un acceso dibattito durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo. La polemica è nata in seguito a una rivendicazione da parte del segretario locale di Fratelli d'Italia, Francesco Carbone, riguardo all'intitolazione di un'ala della biblioteca comunale a Norma Cossetto. La vicenda, svelatasi durante la cerimonia di inaugurazione delle nuove sale, ha scatenato un confronto tra la sindaca Elena Carraro e l'ex sindaca, ora consigliera di minoranza, Nadia Rosa.

