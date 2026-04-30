Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione chiamata “Alto Impatto” nei quartieri Piano e Archi di Ancona. Sono stati effettuati circa 300 controlli, portando alla segnalazione di 20 persone. L’intervento ha coinvolto diversi agenti e ha visto la partecipazione di unità specializzate. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sui motivi delle segnalazioni è stato comunicato.

? Cosa sapere Operazione Alto Impatto ad Ancona: 300 controlli e 20 soggetti segnalati tra Piano e Archi.. Le unità specializzate hanno verificato 100 veicoli e sanzionato possesso di stupefacenti e ubriachezza molesta.. Oltre 300 persone e più di 100 veicoli sono stati sottoposti a controlli serrati tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile nelle zone di Piano e Archi ad Ancona, a seguito dell’operazione denominata Alto Impatto. Il piano di presidio del territorio è stato attivato per volontà del questore Capocasa, in stretta coordinazione con il prefetto Valiante, per monitorare i quartieri più sensibili e la zona limitrofa alla stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, blitz ‘Alto Impatto’: 300 controlli e 20 soggetti segnalati

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