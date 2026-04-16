Strade e quartieri presidiati per i controlli Alto impatto

A Latina, alcune strade e quartieri sono stati controllati dai carabinieri, che si sono serviti anche del personale della sezione d'intervento operativo dell’8° reggimento Lazio. Le operazioni di controllo, denominate Alto impatto, hanno coinvolto diverse zone della città e sono state effettuate congiuntamente. Durante le verifiche sono stati identificati cittadini e controllati veicoli, senza che siano stati segnalati incidenti o sequestri rilevanti.

Strade e quartieri presidiati a Latina per i controlli Alto impatto, che hanno visto impegnati i carabinieri della stazione insieme al personale della sezione d'intervento operativo dell'8° reggimento Lazio. Il dispositivo di controllo ha, come di consueto, concentrato l'attenzione sulle aree del.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Al setaccio quartieri e centro città. Scattata l’operazione ’Alto Impatto’Prevenire il degrado urbano e sociale, questo il senso dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto la scorsa notte da Polizia... Controlli alto impatto dei CarabinieriTarantini Time QuotidianoProsegue senza sosta l’azione di prevenzione e controllo del territorio messa in campo dall’Arma dei Carabinieri a Taranto. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Escalation di furti con jammer, nel mirino Albaro e Castelletto; Operazione Alto Impatto a Napoli Est: setacciati i quartieri di Barra e San Giovanni, identificati 11 pregiudicati. Escalation di furti con jammer, nel mirino Albaro e CastellettoContinua la caccia alla banda che usa dispositivi hi-tech per disattivare gli allarmi, disturbandone le frequenze ... ilsecoloxix.it Quartieri ’rafforzati’ . Via al decentramento. Più poteri di intervento su strade, verde e decoroRitorno al futuro per i cinque Quartieri di Firenze che – dopo l’ ’asciugatura’ di competenze decisa al tempo dalla giunta Renzi – sono in procinto di tornare ad avere più poteri di manovra nei ... lanazione.it I residenti di contrada Ricota Grande tornano a chiedere interventi urgenti nella località turistica: «Allagamenti, strade in condizioni critiche, sistema fognario assente e manutenzione inesistente» facebook