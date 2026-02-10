I Carabinieri di Taranto continuano a rafforzare i controlli sul territorio. Ogni giorno, pattuglie e posti di blocco si moltiplicano per prevenire reati e garantire la sicurezza. Le forze dell’ordine non si fermano, intensificando le operazioni in tutta la città, in un sforzo costante per tenere sotto controllo la situazione.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e controllo del territorio messa in campo dall’Arma dei Carabinieri a Taranto. Nelle aree del Centro Sud della città, i militari dipendenti dalla locale Compagnia hanno eseguito un mirato servizio coordinato, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alla sicurezza stradale. L’operazione, condotta con l’impiego di numerose pattuglie, ha consentito di intensificare la presenza dell’Arma sul territorio, garantendo un efficace presidio a tutela dei cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli alto impatto dei Carabinieri

Approfondimenti su Tarantini Time Quotidiano

Durante le festività natalizie, i carabinieri di Latina proseguono con i controlli “Alto Impatto” per garantire la sicurezza pubblica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CONTROLLI ALTO IMPATTO DEI CARABINIERI

Ultime notizie su Tarantini Time Quotidiano

Argomenti discussi: Sicurezza stradale e controlli Alto Impatto: sette denunce dei carabinieri nel pisano; Fermato a un posto di blocco in moto: era senza assicurazione e con due coltelli; Lamezia, controlli ad alto impatto nel centro città: stretta su alcol e tutela dei minori; Controlli ad alto impatto della polizia in varie zone della città: oltre 80 persone identificate.

Sicurezza stradale e controlli Alto Impatto: sette denunce dei carabinieri nel pisanoPatenti ritirate per alcol e droga tra Pisa e Pontedera, sequestrato un coltello a Volterra. Monitorate le zone della movida a Calcinaia e Bientina. lanazione.it

Controlli Alto Impatto nel cuore del Friuli: ecco le irregolarità rilevatePolizia di Stato di Udine: controlli Alto Impatto in provincia, oltre 520 persone identificate e numerose sanzioni. nordest24.it

++ OPERAZIONE "ALTO IMPATTO", MAXI CONTROLLI A UDINE E NELLE ZONE CALDE DELLA PROVINCIA ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/maxi-controlli-udine-provincia-mirino-zone-piu-calde-9-febbraio-2026/ #fvg #udine #friulioggi - facebook.com facebook

Polizia di Stato di Udine: controlli “Alto Impatto” in provincia, oltre 520 persone identificate e numerose sanzioni. #Friuli #Udine #Cronaca x.com