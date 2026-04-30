Anche per il 1° maggio parte la navetta gratuita che collega i parcheggi alle marine

Per il 1° maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, torna il servizio di navetta gratuita tra i parcheggi e le marine di Santa Maria a Nardò. La stessa navetta era già stata attivata durante il ponte pasquale e il 25 aprile. L’amministrazione comunale ha comunicato che il servizio sarà disponibile anche domani, offrendo un collegamento senza costi tra le aree di sosta e le marine della località pugliese.

NARDO ‘ Come nelle precedenti festività del ponte pasquale e del 25 aprile, l’amministrazione comunale di Nardò rammenta che anche domani, venerdì 1° maggio, dedicata alla Festa dei Lavoratori, sarà nuovamente attivo il servizio gratuito di collegamento con la navetta tra le marine di Santa Maria.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Festa del SS. Crocifisso: navetta gratuita dai parcheggi periferici, ecco come funzionaMonreale – Per la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha attivato un servizio navetta gratuito per agevolare... Ancona che maschera: navetta gratuita per la grande festa di Carnevale. Tutti gli orari e le fermateANCONA- Sarà la navetta blu, gratuita e con fermate in diversi punti della città compreso il Piano, quella che accompagnerà anconetani e non, alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il minibasket protagonista il prossimo week end a Comacchio con il Memorial Rodolfo Perini. Si parte venerdì 1° Maggio; Sciopero 1 maggio 2026, ma non solo: cosa sapere e i settori a rischio; Il 1° maggio si fermano i servizi di Plures Alia; Alia, sciopero generale per la giornata del 1 maggio. Il primo maggio: l’origine e la storia della Festa dei lavoratoriPerché il primo maggio è la Festa dei Lavoratori? Come nasce questa ricorrenza celebrata in quasi tutto il mondo? Te lo diciamo noi! focusjunior.it Un Posto al sole raddoppia il 30 aprile e si ferma il 1° maggio: perché questo cambio nella soap di Rai Tre?Settimana movimentata per i fans Un Posto al sole: puntata maxi il 30 aprile e stop il 1° maggio. Come cambia programmazione Rai 3. superguidatv.it OSPEDALE DI LECCO - Dal 1° maggio parte la prima fase del nuovo sistema di accesso e sosta per i parcheggi disabili - facebook.com facebook Siamo pronti a scendere in campo! Il 23 maggio parte la Dream Cup, un appuntamento di sport, inclusione e spirito di squadra. Giocheremo con la Prima Squadra del Brescia Calcio Femminile e alla Polizia Stradale, per un triangolare tutto da vivere. E voi… x.com