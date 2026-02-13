Ancona che maschera | navetta gratuita per la grande festa di Carnevale Tutti gli orari e le fermate

Ancona organizza una navetta gratuita per il Carnevale: il servizio partirà domenica 15 febbraio e collegherà diverse zone della città, incluso il zona Piano. La navetta, di colore blu, sarà disponibile per accompagnare i partecipanti alla grande festa di Carnevale, offrendo un mezzo comodo e senza costi aggiuntivi per muoversi tra le principali fermate di Ancona.

ANCONA- Sarà la navetta blu, gratuita e con fermate in diversi punti della città compreso il Piano, quella che accompagnerà anconetani e non, alla grande festa del Carnevale in centro domenica prossima 15 febbraio. La navetta blu sarà operativa dalle ore 14:00 fino alle 22 circa. Questi gli orari e le fermate: «Invito i cittadini e anche i visitatori a utilizzare il mezzo pubblico per partecipare a questo evento che si preannuncia unico nel suo genere per la presenza dei carri allegorici, oltre alla sfilata delle maschere, al concorso, premiazione finale e alla festa in piazza Cavour» ha affermato l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

