Le quattro e mezza del pomeriggio del 10 giugno 1924. Alcuni testimoni dichiarano di aver assistito a una colluttazione all'interno di una vettura e di aver visto espellere quello che sarà riconosciuto essere il tesserino del deputato on. Giacomo Matteotti. "Matteotti (anatomia di un fascismo)", in scena mercoledì 25 marzo alle 21 al Teatro Goldoni, ripercorre l'ascesa e l'affermazione di quel fenomeno eversivo che Matteotti seppe comprendere, fin dall'inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere. Il pericolo più grande, la malattia che fa morire un uomo è quella che non senti crescere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Matteotti (anatomia di un fascismo)", mercoledì 25 marzo lo spettacolo al Teatro Goldoni

Articoli correlati

Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Oma ad Arezzo con lo spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo”Arezzo, 9 marzo 2026 – Le parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti...

Teatro: Ottavia Piccolo a Omegna con "Matteotti. Anatomia di un fascismo"Mercoledì 14 gennaio sul palco del Teatro Sociale di Omegna arriva Ottavia Piccolo con "Matteotti.

Matteotti / Anatomia di un fascismo”. Cronaca di un delitto

Tutti gli aggiornamenti su Teatro Goldoni

Discussioni sull' argomento Ottavia Piccolo in Matteotti (anatomia di un fascismo); Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo nello spettacolo Matteotti al Teatro Goldoni di Livorno.

Matteotti: in scena Piccolo e l’Oma con MassiniLo spettacolo torna oggi in replica ad Arezzo, sarà alle ore 19,30 al teatro Mecenate ... msn.com

Ottavia Piccolo e Stefano Massini all’Alighieri con Matteotti (anatomia di un fascismo), dal 26 al 29 marzoOttavia Piccolo sul palco del Teatro Alighieri dal 26 al 29 marzo Matteotti (anatomia di un fascismo), dal testo di Stefano Massini ... ravennanotizie.it

Simone Cristicchi is at Teatro Goldoni Venezia. - facebook.com facebook