Al Teatro di Cestello lo spettacolo Suore fuori controllo

Sabato 7 febbraio alle 20,45 e domenica 8 febbraio alle 16,45 il palco del Teatro di Cestello ospiterà uno scoppiettante giallo brillante, che promette risate e colpi di scena con i comprovati attori di Alt Academy, team creativo guidato dal regista Luca Ferrini, anche interprete in scena. In arrivo "Suore fuori controllo" la nuova commedia firmata N.L. White, lo stesso autore di altri travolgenti successi come "Il teorema della rana" e "che disastro di famiglia". Squadra vincente dunque non si cambia! Stavolta l'azione si svolge tra le pareti di due camere d'albergo, dov'è in corso un'operazione di polizia per smascherare una cospicua truffa ai danni di un istituto religioso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

