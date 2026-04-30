ANAFIBJ | Trezzi resta al comando boom di vacche e latte stabile

Durante l'assemblea generale del 30 aprile 2026, si è deciso di confermare alla guida dell'Associazione Nazionale degli Agricoltori e dei Fattori di Latte e Bovini il presidente in carica, che rimarrà in carica anche nel prossimo periodo. Nel frattempo, si registra un aumento del numero di vacche e una stabilità nella produzione di latte. La riunione ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del settore.

? Cosa sapere Fortunato Trezzi resta presidente ANAFIBJ dopo l'assemblea generale del 30 aprile 2026.. Il patrimonio bovino ha raggiunto 1.173.987 capi con stabilità dei parametri qualitativi del latte.. Fortunato Trezzi mantiene la guida di ANAFIBJ dopo l’assemblea generale del 30 aprile 2026, che ha confermato la continuità della gestione per il nuovo Comitato Direttivo e l’approvazione dei conti dell’ultimo esercizio. L’incontro si è svolto nella sede dell’Associazione con la partecipazione di soci presenti fisicamente e altri collegati da remoto. Il prof. Martino Cassandro, direttore generale, ha aperto i lavori accogliendo i presenti, lasciando poi la parola al Presidente Trezzi per illustrare lo stato dei progetti di consulenza volti alla selezione e alla formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ANAFIBJ: Trezzi resta al comando, boom di vacche e latte stabile Notizie correlate Ranking WTA (13 aprile 2026): Aryna Sabalenka sempre al comando, Paolini stabile in top-10Non ci sono grandissimi aggiornamenti nella ranking WTA all’inizio di questa nuova settimana. Pordenonelegge: Agrusti resta al comando per il salto di qualitàLa gestione della Fondazione Pordenonelegge riceve una conferma di fiducia decisiva con il rinnovo del mandato di Michelangelo Agrusti alla...