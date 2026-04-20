Pordenonelegge | Agrusti resta al comando per il salto di qualità

La Fondazione Pordenonelegge ha confermato la nomina di Michelangelo Agrusti come presidente, rinnovandone il mandato fino al 2029. La decisione è stata comunicata nel corso di un'assemblea, con Agrusti che continuerà a guidare l’ente nel suo percorso di sviluppo. La gestione della fondazione rimane sotto la sua direzione, con l’obiettivo di consolidare le attività e i progetti in programma.

La gestione della Fondazione Pordenonelegge riceve una conferma di fiducia decisiva con il rinnovo del mandato di Michelangelo Agrusti alla presidenza, che guiderà l'ente fino al 2029. La decisione è emersa durante la riunione del Consiglio di Amministrazione avvenuta questo lunedì 20 aprile, in cui sono stati approvati anche il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2025 e i nuovi assetti societari decisi dall'Assemblea dei Soci fondatori. Il vertice della Fondazione vedrà la continuità di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenonelegge: Agrusti resta al comando per il salto di qualità Notizie correlate Pordenonelegge, Agrusti presidente fino al 2029Michelangelo Agrusti sarà presidente della Fondazione Pordenonelegge fino al 2029. Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando a Kulm dopo il salto dal trampolino di voloSi è aperta la prima storica tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica che prevede il salto da un trampolino di volo, a Kulm, in Austria.