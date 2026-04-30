Ana Ivanovic ha annunciato le sue previsioni sui possibili vincitori del prossimo Madrid Open, sia nel torneo maschile che in quello femminile. In particolare, ha indicato i nomi di alcuni giocatori e giocatrici considerati favoriti per la conquista del titolo. Le sue scelte sono state condivise in vista dell’inizio della competizione, che si svolgerà sulla terra battuta nella capitale spagnola.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pochi giorni rimangono prima della conclusione dell’atteso Madrid Open, con solo otto singoli match da disputare. Questo è il momento perfetto per analizzare i papabili vincitori sia nel tabellone maschile che in quello femminile. La leggenda del tennis, Ana Ivanovic, ha condiviso le sue preferenze per il torneo di quest’anno, indicando i suoi favoriti per la vittoria. In un’intervista conceduta a ‘Eurosport’, Ivanovic ha espresso il suo parere sui potenziali vincitori della competizione. Per quanto riguarda il tabellone maschile, la sua scelta ricade su Jannik Sinner.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ana Ivanovic svela le sue scelte per i titoli dell’Madrid Open maschile e femminile.

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