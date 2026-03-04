Ivanovic | Real Madrid tra le migliori squadre d' Europa servirà pazienza

Il prossimo giovedì si giocherà la partita tra Real Madrid e Virtus Bologna. Ivanovic ha dichiarato che il Real Madrid è una delle migliori squadre d'Europa e che sarà necessario avere pazienza per affrontare la sfida. La partita mette di fronte due delle formazioni più competitive del continente. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa e interesse.

Il prossimo incontro tra due delle formazioni più competitive del panorama europeo si annuncia di grande interesse, con il Real Madrid che si prepara ad affrontare la Virtus Bologna in un match decisivo. Questo confronto rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di mettere in mostra le proprie strategie e capacità, in una cornice che promette grande spettacolo e intensità. La gara si terrà giovedì 5 marzo alle ore 20.45 presso il Movistar Arena di Madrid, un palcoscenico noto per le sfide di alto livello. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno, offrendo così un'ampia visibilità a questa sfida di grande prestigio.