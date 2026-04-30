Amouage | i profumi che quando li indossi tutti ti chiedono cosa porti

I profumi del marchio sono noti per la loro capacità di attirare l'attenzione, tanto che spesso chi li indossa riceve domande sulla fragranza. Sono caratterizzati da un'eleganza raffinata senza eccessi e si distinguono per la lunga durata sulla pelle. Il direttore creativo ha descritto le creazioni come espressioni di stile massimalista contemporaneo, combinando intensità e raffinatezza.

«Questa gioia, ho la sensazione che non so sia solo una coincidenza, ma sento che è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno. Guardo spesso la moda, cosa succede, cosa risuona nelle persone. E credo di aver visto una sorta di esplosione di gioia. Lo si vede nelle campagne, nelle sfilate. Io lavoro con largo anticipo sulle fragranze, quindi non è una risposta diretta a ciò che accade nel mondo, ma sento che oggi è particolarmente rilevante creare qualcosa di energico, qualcosa di gioioso, vitale, libero, ma anche audace e vibrante. Ed è per questo che ho scelto il fiore di ibisco», racconta Renaud. «L'ibisco è un fiore esplosivo a partire dal colore, così intenso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Amouage Remain - unboxing and first impressions

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