Per San Valentino, la cantante italiana Laura Bianchi ha scelto di indossare un profumo che ricorda il suo primo grande amore, un’essenza floreale che ha risvegliato ricordi di gioventù.

C ’è chi ama in modo struggente, chi in modo totalizzante, chi in modo discreto ma inscalfibile. Per San Valentino, i profumi di coppia diventano messaggeri di emozioni. Da raccontare, ma anche da regalare. Amori da copertina o passioni tormentate, ogni coppia ha un’anima unica, come spesso accade con i profumi del cuore. E allora, ecco qualche ispirazione di abbinamento olfattivo, evocando storie d’amore indimenticate dello star system. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Leggi anche › I profumi portafortuna per il 2026: le note “propizie” su cui puntare I profumi di coppia ispirati agli amori celebri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ogni coppia racconta un amore diverso: struggente, trasgressivo, intenso, discreto… come i profumi che si sceglie di indossare. Per San Valentino, storie di amori celebri che ispirano profumi iconici, tutti da abbinare

Scopri la nostra mini guida di San Valentino dedicata ai prodotti beauty, dai profumi al make-up.

I profumi arabi stanno conquistando il mercato italiano, diventando tra i più venduti negli ultimi mesi.

