amouage apre la prima boutique monomarca a roma e noi ci siamo stati e abbiamo scoperto profumi da mille e una notte

Amouage apre la sua prima boutique a Roma, portando in città un'esperienza sensoriale ispirata alle atmosfere di Mille e una notte. La decisione deriva dalla richiesta di clienti appassionati di profumi di nicchia, che desideravano un punto di riferimento esclusivo. La nuova boutique presenta una vasta selezione di fragranze rare e in edizione limitata, offrendo un’immersione totale nel mondo olfattivo del marchio. La location si trova nel cuore del centro storico, tra negozi storici e locali alla moda.

Amouage è a Roma Dopo poco più di quattro decenni, Amouage è diventato un nome significativo non solo nella penisola arabica, ma in tutto il mondo, icona nel mondo dei profumi di nicchia. Per gli italiani intanto ci sono buone notizie: la maison prestigiosa, che nel nostro Paese è distribuita in esclusiva da Olfattorio Bar a` Parfums, ha aperto la sua prima boutique monomarca nel cuore di Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina 20, a pochi passi dalle principali vie dello shopping di lusso e dai luoghi simbolo della Citta` Eterna. Invitati a scoprirla, come in un film, ci siamo ritrovate nel giro di un secondo dalle antiche rovine romane ai paesaggi senza tempo dell'Oman. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

